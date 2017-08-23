Российские ватерполисты разгромили аргентинцев в 1/8 финала Универсиады

Мужская сборная России по водному поло разгромила сборную Аргентины в 1/8 финала летней Универсиады в Тайбэе. Игра завершилась со счётом 17:2 (3:1, 2:1, 7:0, 5:0). Лучшими бомбардирами в этой встрече стали Николай Лазарев и Даниил Меркулов, оформившие по хет-трику.



Следующими соперниками россиян на Универсиаде станут японцы. Этот четвертьфинальный матч состоится в пятницу, 25 августа. Напомним, что Россия и Япония уже встречались в последнем туре группового этапа соревнований. Тогда россияне победили со счётом 8:6.



Универсиада завершится 30 августа.