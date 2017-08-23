Сборная Ботсваны по бадминтону не явилась на матч с Россией на Универсиаде

Мужская сборная России по бадминтону начала летнюю Универсиаду в Тайбэе с технической победы над сборной Ботсваны. Поскольку встреча не состоялась, Ботсване было засчитано техническое поражение — 5:0.



«Мы подготовились к встрече, приехали в зал и стали ждать соперника, который медлил с явкой. Уже перед самым официально назначенным временем начала матча появился представитель соперников и сообщил, что Ботсвана отказывается от игры. Согласно правилам им засчитали поражение со счётом 5:0. Завтра будет ключевая встреча – со сборной США. Это, безусловно, сильная команда, костяк которой составляют игроки азиатского происхождения. Победитель этой встречи и продолжит борьбу в плей-офф. Что касается всего командного турнира, тут, безусловно, два фаворита – это хозяева, сборная Тайбэя, и команда Кореи. Особенно силён Тайбэй, который ради домашней Универсиады даже не послал своих первых номеров на чемпионат мира, где они могли претендовать на медали. У Кореи тоже очень хороший состав. Но сейчас для нас первостепенное значение имеет только команда США», — приводит слова руководителя российской делегации Владимира Брусованкина официальный сайт Национальной федерации бадминтона России.