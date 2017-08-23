Пловец Гадиров — бронзовый призёр Универсиады на 200 м брассом

Российский пловец Рустам Гадиров стал бронзовым призёром летней Универсиады в Тайбэе на дистанции 200 м брассом. Он добрался до финиша за 2 минуты, 9 целых 72 сотых секунды. Две десятые Гадирову проиграл его соотечественник Михаил Доринов. Чемпионом стал американец Эндрю Уилсон, второе место занял Дмитрий Баландин, представляющий Казахстан



Это 38-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды 7 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых наград



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Плавание. Мужчины. Брасс. 200 м

1. Эндрю Уилсон (США) – 2.08,45.

2. Дмитрий Баландин (Казахстан) – 2.09,70.

3. Рустам Гадиров – 2.09,72.

4. Михаил Доринов (оба – Россия) – 2.09,92.