Россия — четвёртая в медальном зачёте Универсиады после четырёх дней

В Китайском Тайбэе завершился четвёртый день Всемирной летней универсиады. Сборная России в неофициальном общекомандном медальном зачёте соревнований поднялась с шестого места на четвёртое. В активе российской команды 8 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей. Лидерами остались южнокорейцы, вторыми — японцы, третьими — местные спортсмены.



Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Общекомандный медальный зачёт. После четвёртого дня



1. Южная Корея — 45 (17 золотых, 11 серебряных, 17 бронзовых).

2. Япония — 43 (15, 11, 17).

3. Тайвань — 31 (12, 13, 6).

4. Россия — 39 (8, 11, 20).