Кузютина: хочу выиграть чемпионат мира, о призовом фонде не думаю

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Наталья Кузютина на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (с 28 августа по 3 сентября) выступит в категории до 52 кг.

«Подготовка к чемпионату мира идёт в плановом режиме. Сейчас сборная России тренируется в Казани. В скором времени отправимся в Будапешт. Цели на чемпионат мира – самые высокие. По-другому и быть не может. Я очень хочу выиграть чемпионат мира. Всегда ставлю перед собой максимальные задачи.

На этом чемпионате самый серьёзный призовой фонд за всю историю таких турниров? Об этом совершенно не думаю. Повторюсь – мои мысли сосредоточены исключительно на спортивной составляющей своего выступления», — приводит слова Кузютиной «Тюменская арена».