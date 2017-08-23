Сундбю: 18 месяцев за то, что не погуглила название? Я сбит с толку

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал решение CAS увеличить срок дисквалификации Терезы Йохауг до 18 месяцев за использование крема, содержащего запрещённые вещества.

«Решение окончательное, но это не говорит об улучшениях антидопинговой системы. Наказание слишком большое. Получить отстранение на 18 месяцев за то, что не погуглила название на упаковке? Для меня это совершенно непонятно.

Я сбит с толку. Может, правила создаются для тех, кто не имел намерения обманывать? Доза настолько незначительна, что не имела никакого эффекта. И при этом Тереза получила лишь на полгода меньшую дисквалификацию, чем систематически употреблявший допинг Йоханнес Дюр. Нужно индивидуально подходить к таким ситуациям, проявляя осторожность», — приводит слова Сундбю NRK.