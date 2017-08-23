Гимнасты сборной Москвы победили в командном первенстве на Кубке России

В Екатеринбурге стартовал Кубок России по спортивной гимнастике. В первый соревновательный день состоялся финал командного первенства среди мужских команд. Первые золотые медали с результатом 255,1 балла завоевала команда Москвы, в составе которой выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин и Николай Кишкилёв.

Представители команды Сибирского федерального округа Никита Игнатьев, Кирилл Потапов, Андрей Черкасов и Кирилл Козин заняли второе место, набрав 245,6 балла. Третьей стала команда Приволжского федерального округа (Денис Аблязин, Андрей Маколов, Валентин Стариков, Иван Тихонов) с результатом 244,4 балла.

Кубок России по спортивной гимнастике, являющийся отборочным стартом на чемпионат мира 2017, проходит в екатеринбургском дворце игровых видов спорта с 23 по 27 августа.