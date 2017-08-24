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РФС обязал МФК «Динамо» выплатить задолженность Алекберову

24 августа 2017, четверг. 00:15 Другие

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление бывшего главного тренера мини-футбольного клуба «Динамо» Темура Алекберова о полугодовой задолженности по зарплате и бонусам.

«Удовлетворить заявление тренера по футболу Алекберова Т.С. в отношении НП «МФК «Динамо» Московская область о выплате задолженности по трудовому договору в полном объёме. Обязать НП «МФК «Динамо» Московская область выплатить тренеру по футболу Алекберову Т.С. задолженность по трудовому договору. Обязать НП «МФК «Динамо» Московская область выплатить тренеру по футболу Алекберову Т.С. проценты за задержку выплат по трудовому договору. Применить к НП «МФК «Динамо» Московская область запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НП «МФК «Динамо» Московская область в случае исполнения обязательств перед тренером по футболу Алекберовым Т.С., установленных настоящим решением», — приводит решение Палаты пресс-служба РФС.

Алекберов: в МФК «Динамо» делал всё возможное, но остался без работы и зарплаты
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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