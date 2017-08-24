Тимошинина и Шлейхер — серебряные призёры Универсиады в прыжках с вышки

Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли второе место в соревнованиях по прыжкам с вышки на Всемирной летней универсиаде в Китайском Тайбэе. Победили прыгуны из КНДР Кук Хьян Ким и Ил Мьон Хьон, опередившие россиян почти на 32 балла, а замкнули тройку призёров представители США Джозеф Лоу и Оливия Розендал.

Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Прыжки в воду. Микст. Вышка



1. Кук Хьян Ким / Ил Мьон Хьон (КНДР) – 336,78.

2. Никита Шлейхер / Юлия Тимошинина (Россия) – 304,80.

3. Джозеф Лоу / Оливия Розендал (США) – 269,52.