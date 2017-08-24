Фигурист Депутат объявил о завершении карьеры

Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию в паре Андрей Депутат объявил о завершении карьеры.

«Я завершил карьеру, сдал на технического специалиста по парному катанию. На первенстве Москвы уже начну судить», — приводит слова Депутата «Р-Спорт».

До сезона-2014/15 Андрей выступал в дуэте с Василисой Даванковой, а последние три сезона провёл в паре с Верой Базаровой. Вера завершила карьеру в ноябре 2016 года. Напомним, что Депутат является мужем олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой.