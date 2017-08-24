175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Россиянки — вторые в эстафете 4х200 м кролем на юниорском ЧМ

24 августа 2017, четверг. 10:52 Другие

Россиянки Ирина Кривоногова, Полина Невмовенко, Василиса Буйная и Анастасия Кирпичникова заняли второе место в эстафете 4х200 метров вольным стилем на юниорском чемпионате мира по плаванию в Индианаполисе, уступив только канадкам.

Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Индианаполис, США

Эстафета. 4х100 м
1. Венгрия – 3.17,99.
2. Польша – 3.18,53.
3. Австралия – 3.18,55…
5. Россия (Иван Гирев, Глеб Карасев, Георгий Горячев, Андрей Минаков) – 3.19,34.

Юниорки. Вольный стиль. 4х200 м
1. Канада – 7.51,47 (юниорский рекорд мира).
2. Россия (Ирина Кривоногова, Полина Невмовенко, Василиса Буйная, Анастасия Кирпичникова) – 7.57,33.
3. Япония – 8.02,09.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
24 августа 2017, четверг
10:52 Россиянки — вторые в эстафете 4х200 м кролем на юниорском ЧМ
10:37 Фигурист Депутат объявил о завершении карьеры
09:59 Тимошинина и Шлейхер — серебряные призёры Универсиады в прыжках с вышки
00:15 РФС обязал МФК «Динамо» выплатить задолженность Алекберову
23 августа 2017, среда
23:18 Турчанка Адар стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 75 кг
22:25 Пятиборки Фральцова и Ибатуллина — пятые в эстафете на ЧМ в Каире
22:06 Лазинская: очень хотелось заработать сегодня медаль для всей команды
21:40 Лазинская стала бронзовым призёром чемпионата мира по борьбе
20:54 Японка Окуно выиграла чемпионат мира по борьбе, Гурова — 7-я
20:32 Ватерполистки РФ вышли в 1/4 финала чемпионата Европы U18
20:05 Гимнасты сборной Москвы победили в командном первенстве на Кубке России
19:29 С легкоатлетки Григорьевой сняты обвинения в нарушении антидопинговых правил
19:22 Луценко выиграл 5-й этап «Вуэльты Испании», Мамыкин — 9-й
19:02 Сундбю: 18 месяцев за то, что не погуглила название? Я сбит с толку
18:45 Кузютина: хочу выиграть чемпионат мира, о призовом фонде не думаю
16:42 Россия — четвёртая в медальном зачёте Универсиады после четырёх дней
16:14 Россиянки стали чемпионками Универсиады в кролевой эстафете 4х200 м
16:09 Российские бейсболисты проиграли все три матча на групповом этапе Универсиады
15:32 Пловец Гадиров — бронзовый призёр Универсиады на 200 м брассом
15:28 Из стартовавших на ЧМ по борьбе россиянок только Лазинская претендует на медаль
15:12 Сборная Ботсваны по бадминтону не явилась на матч с Россией на Универсиаде
14:53 Российские ватерполисты разгромили аргентинцев в 1/8 финала Универсиады
13:57 Гимнаст Поляшов завоевал серебро Универсиады в упражнении на перекладине
13:53 Серебряный призёр ОИ-2016 Коблова снялась с ЧМ по борьбе из-за травмы ноги
13:48 Ахаимова завоевала вторую медаль за день — бронзу в вольных упражнениях
13:31 Огузов, Туменов и Гаспарян завоевали бронзовые медали Универсиады в дзюдо
13:23 Кочкорбаев — бронзовый призёр Универсиады в тхэквондо
13:01 В «Московском Поло Клубе» пройдёт XII Открытый чемпионат России по конному поло
12:50 ВАДА проведёт 2-й аудит РУСАДА через 4 месяца после восстановления его статуса
10:43 Женская сборная России по стрельбе из блочного лука взяла серебро Универсиады
10:28 Ахаимова — серебряный призёр Универсиады в опорном прыжке, Пасека — бронзовый
10:17 Спиридонова выиграла Универсиаду в упражнении на брусьях
09:59 Прокопьев — чемпион Универсиады в вольных упражнениях, Казачков — 6-й
09:54 Мужская сборная России по стрельбе из блочного лука победила на Универсиаде
09:00 Мамиашвили: правила в греко-римской борьбе будут изменены радикально
08:00 Мамиашвили: в тренерском составе сборной РФ обязательно будут кадровые усиления
22 августа 2017, вторник
23:53 Кравцов: Королькевич не тренер, а консультант женской сборной России по биатлону
23:04 Манукян и Каялп стали чемпионами мира по греко-римской борьбе
21:55 Сурков: хоть и стал третьим, никакого удовлетворения нет
21:34 Марянян: схватка с японцем не сложилась, не смог навязать свою борьбу и проиграл
21:01 Сурков стал бронзовым призёром ЧМ по греко-римской борьбе
20:39 Путин поздравил Биду и сборную по спортивной гимнастике с победой на Универсиаде
20:27 Марянян завоевал бронзовую медаль ЧМ по греко-римской борьбе
19:52 Трентин выиграл четвёртый этап «Вуэльты», Закарин — 54-й
19:20 FIS: решение суда по Йохауг беспристрастно и справедливо
Все новости RSS
Партнерский контент