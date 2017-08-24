Россиянки — вторые в эстафете 4х200 м кролем на юниорском ЧМ

Россиянки Ирина Кривоногова, Полина Невмовенко, Василиса Буйная и Анастасия Кирпичникова заняли второе место в эстафете 4х200 метров вольным стилем на юниорском чемпионате мира по плаванию в Индианаполисе, уступив только канадкам.

Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Индианаполис, США



Эстафета. 4х100 м

1. Венгрия – 3.17,99.

2. Польша – 3.18,53.

3. Австралия – 3.18,55…

5. Россия (Иван Гирев, Глеб Карасев, Георгий Горячев, Андрей Минаков) – 3.19,34.



Юниорки. Вольный стиль. 4х200 м

1. Канада – 7.51,47 (юниорский рекорд мира).

2. Россия (Ирина Кривоногова, Полина Невмовенко, Василиса Буйная, Анастасия Кирпичникова) – 7.57,33.

3. Япония – 8.02,09.