Россияне завоевали два золота на юниорском ЧМ по велоспорту на треке в Италии

Россияне Даниил Комков, Дмитрий Нестеров и Павел Ростов победили в командном спринте на юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке в Монтикьяри (Италия). В финальном заезде они оказались сильнее команды Германии, установив новый юниорский рекорд мира — 44,355.

У юниорок золотую медаль завоевали россиянки Полина Ващенко и Яна Тыщенко, которые в финале также оказались сильнее представительниц Германии.

В командной гонке преследования на 4 км Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Смирнов и Дмитрий Мухомедьяров вышли в финал соревнований с мировым рекордом и поспорят за золото с датчанами.