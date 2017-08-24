Полякова и Черных завоевали бронзу Универсиады в прыжках с 3-метрового трамплина

Россиянки Мария Полякова и Елена Черных заняли третье место в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на всемирной летней Универсиаде в Китайском Тайбэе. Победу одержали мексиканки Аранта Чавес и Мелани Эрнандес, а вторыми стали представительницы Южной Кореи Нами Ким и Суджи Ким.

Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки



1. Аранта Чавес/Мелани Эрнандес (Мексика) – 290,22.

2. Нами Ким/Суджи Ким (Южная Корея) – 280,89.

3. Мария Полякова/Елена Черных (Россия) – 270,30.