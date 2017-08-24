Сборная России завоевала серебро и бронзу в командных турнирах по дзюдо

Мужская сборная России завоевала серебряные медали летней Универсиады в Тайбэе в командном турнире по дзюдо. В финале россияне проиграли японцам со счётом 1-4. Женская сборная России в одной из встреч за бронзовые медали победила Италию — 3-2. Золото тоже завоевала сборная Японии, в финале взявшая верх над сборной Кореи.



Это 44-я и 45-я медали российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 11

золотых, 16 серебряных и 18 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй

Дзюдо. Мужчины. Команды

1. Япония.

2. Россия.

3. Бразилия и Германия.



Женщины. Команды

1. Япония.

2. Южная Корея.

3. Франция и Россия.