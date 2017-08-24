Темникова завоевала бронзовую медаль Универсиады в плавании брассом на 200 м

Россиянка Мария Темникова стала бронзовым призёром летней Универсиады в Тайбэе в плавании на 200 м брассом. Мария преодолела дистанцию за 2.24,73. Чемпионкой стала японка Канако Ватанабе (2.24,15), а серебряную медаль завоевала Татьяна Шенмакер из ЮАР (2.24,61).



Это 46-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 11

золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Плавание. Женщины. Брасс. 200 м

1. Канако Ватанабе (Япония) – 2.24,15.

2. Татьяна Шенмакер (ЮАР) – 2.24,61.

3. Мария Темникова – 2.24,73…

8. Софья Андреева (обе – Россия) – 2.30,01.