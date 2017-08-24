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Российский штангист Бочков — серебряный призёр Универсиады в весе до 105 кг

24 августа 2017, четверг. 18:32 Другие

Российский штангист Родион Бочков завоевал серебряную медаль летней Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 105 кг. Суммарный вес, взятый им в двух упражнениях, составил 390 кг. Чемпионом стал Симон Мартиросян из Армении, взявший 401 кг, а бронзовую медаль завоевал иранец Киа Гадами (381 кг).

Это 54-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 12
золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых наград.

Универсиада завершится 30 августа.

XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 105 кг
1. Симон Мартиросян (Армения) – 401 (180+221).
2. Родион Бочков (Россия) – 390 (180+210).
3. Киа Гадами (Иран) – 381 (170+211).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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