Российский штангист Бочков — серебряный призёр Универсиады в весе до 105 кг

Российский штангист Родион Бочков завоевал серебряную медаль летней Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 105 кг. Суммарный вес, взятый им в двух упражнениях, составил 390 кг. Чемпионом стал Симон Мартиросян из Армении, взявший 401 кг, а бронзовую медаль завоевал иранец Киа Гадами (381 кг).



Это 54-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 12

золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 105 кг

1. Симон Мартиросян (Армения) – 401 (180+221).

2. Родион Бочков (Россия) – 390 (180+210).

3. Киа Гадами (Иран) – 381 (170+211).