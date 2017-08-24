Россия осталась четвёртой в медальном зачёте Универсиады после пяти дней

В Китайском Тайбэе завершился пятый день Всемирной летней универсиады. Сборная России в неофициальном общекомандном медальном зачёте соревнований осталась четвёртой. В активе российской команды 12 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых медалей. Тройка лидеров также осталась неизменной — южнокорейцы, японцы и местные спортсмены. Отметим, что по общему количеству завоёванных медалей Россия идёт второй, уступая лишь Южной Корее.



Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Общекомандный медальный зачёт. После пятого дня



1. Южная Корея — 56 (23 золотых, 14 серебряных, 19 бронзовых).

2. Япония — 48 (18, 11, 19).

3. Тайвань — 37 (13, 16, 8).

4. Россия — 54 (8, 11, 20).