Главный тренер сборной России по спортивной акробатике скончался в 60 лет

Георгий Гургенидзе, главный тренер сборной России по спортивной акробатике, скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной акробатики России.



«Федерация спортивной акробатики России, руководство, тренеры, спортсмены скорбят в связи со скоропостижной смертью главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации, Гургенидзе Владимира Робертовича — замечательного человека, умелого руководителя, профессионала своего дела и выражают глубокое соболезнование родным, близким и друзьям», — говорится в заявлении.



На Всемирных играх — 2017 во Вроцлаве сборная России под руководством Гургенидзе завоевала две золотые и одну серебряную медаль в спортивной акробатике. С 2006 года на чемпионатах и первенствах мира и Европы спортсмены сборной под его руководством завоевали в общей сложности 146 медалей, в том числе 92 золотые.