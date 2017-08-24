Марчински победил на 6-м этапе «Вуэльты Испании», Закарин — 20-й

Польский велогонщик Томаш Марчински из команды Lotto Soudal победил на шестом этапе веломногодневки Гран-тура «Вуэльта Испании». Второе место занял его соотечественник Павел Полянски (Bora-Hansgrohe), а третье — испанец Энрик Мас (Quick-Step Floors). Лучший из россиян, Ильнур Закарин (Katusha Alpecin), финишировал 20-м.



Лидерство в общем зачёте сохранил британец Кристофер Фрум (Sky).



Велошоссе. Гранд-тур. «Вуэльта Испании». 6-й этап. Вильярреал – Сагунто. 204,4 км

1. Томаш Марчински (Польша, Lotto Soudal) – 4:47.02.

2. Павел Полянски (Польша, Bora-Hansgrohe).

3. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – то же время…

20. Ильнур Закарин – отставание 0.26.



Общий зачёт после шести этапов

1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – 22:54.38.

2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0.11.

3. Никлас Рош (Ирландия, ВМС) – + 0.13…

12. Ильнур Закарин – + 1.40.