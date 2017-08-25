Замтарадзе подписал контракт с МФК КПРФ

Георгий Замтарадзе подписал контракт с мини-футбольным клубом КПРФ, сообщает официальный сайт клуба. Воспитанник тюменского мини-футбола уже выступал за КПРФ в сезоне 2012-2013. Кроме «Тюмени» и МФК КПРФ, в Суперлиге Георгий защищал цвета «Синары» и подмосковного «Динамо». Вместе с бело-голубыми Замтарадзе дважды выиграл чемпионат России и становился финалистом Кубка страны.



В минувшем году Георгий Замтарадзе помог сборной России добиться одного из лучших результатов в своей истории — второго места на чемпионате мира в Колумбии.