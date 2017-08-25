175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ФГР: «Уфа-Алиса» должна оплатить взнос для участия в чемпионате России

25 августа 2017, пятница. 00:53 Другие

Женский гандбольный клуб «Уфа-Алиса» не получит допуск к участию в чемпионате России среди клубов Суперлиги, если не оплатит вступительный взнос — 450 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Взнос нужен для прохождения мандатной комиссии, которая и допускает к чемпионату России. На сегодня практически все команды, даже те, которым было тяжело это сделать, выполнили условия допуска. Для всех порядок должен быть один, плюс тот взнос, который обозначила федерация, не является огромным.

В последние годы было сделано много исключений для определённых клубов, которые после эти взносы так и не внесли и не погасили долги. В этой ситуации у клубов, которые всегда оплачивают взносы, может возникнуть вопрос: почему им, хоть и тяжело, приходится оплачивать, а другим делается исключение? В этом смысле должна быть справедливость.

Возможно, у клуба найдётся спонсор, который поможет оплатить взнос», — сказал генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

Для участия в чемпионате страны уфимскому клубу необходимо было внести взнос до 25 августа, клуб получил от федерации отсрочку до 31 августа.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Новости. Другие
25 августа 2017, пятница
00:53 ФГР: «Уфа-Алиса» должна оплатить взнос для участия в чемпионате России
00:45 Замтарадзе подписал контракт с МФК КПРФ
00:37 Три города в Швеции претендуют на перенесённый из Иркутска ЧМ-2019 по бенди
00:09 Ищенко возглавила Министерство спорта Калининградской области
24 августа 2017, четверг
22:21 Федерация борьбы Ирана предложила создать женскую борьбу в закрытых костюмах
21:57 Никита Нагорный победил в личном многоборье на КР по спортивной гимнастике
21:01 Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин побегут эстафету на ЧМ по летнему биатлону
20:53 CAS дисквалифицировал тренера по лёгкой атлетике Федориву на четыре года
19:58 Марчински победил на 6-м этапе «Вуэльты Испании», Закарин — 20-й
19:36 Главный тренер сборной России по спортивной акробатике скончался в 60 лет
19:04 Российские девушки проиграли испанкам в 1/4 финала ЧЕ по водному поло
18:40 Россия осталась четвёртой в медальном зачёте Универсиады после пяти дней
18:32 Российский штангист Бочков — серебряный призёр Универсиады в весе до 105 кг
17:55 Женская сборная России по борьбе показала третий с конца результат в истории
17:51 26 августа в Люберцах состоится матч между мини-футбольными «Спартаком» и ЦСКА
17:29 Темникова завоевала бронзовую медаль Универсиады в плавании брассом на 200 м
17:17 Сборная России завоевала серебро и бронзу в командных турнирах по дзюдо
15:17 Полякова и Черных завоевали бронзу Универсиады в прыжках с 3-метрового трамплина
15:14 Россияне завоевали два золота на юниорском ЧМ по велоспорту на треке в Италии
14:40 Россиянки — серебряные призёры Универсиады в командном турнире рапиристок
14:24 Сборная Москвы победила в женском командном многоборье на КР в Екатеринбурге
14:14 Тхэквондист Аюкаев — чемпион Универсиады в весе свыше 87 кг
13:29 Российские шпажисты выиграли командные соревнования на Универсиаде
13:02 Лучники принесли России три медали в пятый день Универсиады
12:51 Велогонщик Медведев дисквалифицирован на 2 года за допинг
12:04 Захаров победил в прыжках в воду на Универсиаде, Кузнецов — второй
11:49 Штангист Климонов победил на Универсиаде в весе до 94 кг
10:52 Россиянки — вторые в эстафете 4х200 м кролем на юниорском ЧМ
10:37 Фигурист Депутат объявил о завершении карьеры
09:59 Тимошинина и Шлейхер — серебряные призёры Универсиады в прыжках с вышки
00:15 РФС обязал МФК «Динамо» выплатить задолженность Алекберову
23 августа 2017, среда
23:18 Турчанка Адар стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 75 кг
22:25 Пятиборки Фральцова и Ибатуллина — пятые в эстафете на ЧМ в Каире
22:06 Лазинская: очень хотелось заработать сегодня медаль для всей команды
21:40 Лазинская стала бронзовым призёром чемпионата мира по борьбе
20:54 Японка Окуно выиграла чемпионат мира по борьбе, Гурова — 7-я
20:32 Ватерполистки РФ вышли в 1/4 финала чемпионата Европы U18
20:05 Гимнасты сборной Москвы победили в командном первенстве на Кубке России
19:29 С легкоатлетки Григорьевой сняты обвинения в нарушении антидопинговых правил
19:22 Луценко выиграл 5-й этап «Вуэльты Испании», Мамыкин — 9-й
19:02 Сундбю: 18 месяцев за то, что не погуглила название? Я сбит с толку
18:45 Кузютина: хочу выиграть чемпионат мира, о призовом фонде не думаю
16:42 Россия — четвёртая в медальном зачёте Универсиады после четырёх дней
16:14 Россиянки стали чемпионками Универсиады в кролевой эстафете 4х200 м
16:09 Российские бейсболисты проиграли все три матча на групповом этапе Универсиады
Все новости RSS
Партнерский контент