ФГР: «Уфа-Алиса» должна оплатить взнос для участия в чемпионате России

Женский гандбольный клуб «Уфа-Алиса» не получит допуск к участию в чемпионате России среди клубов Суперлиги, если не оплатит вступительный взнос — 450 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.



«Взнос нужен для прохождения мандатной комиссии, которая и допускает к чемпионату России. На сегодня практически все команды, даже те, которым было тяжело это сделать, выполнили условия допуска. Для всех порядок должен быть один, плюс тот взнос, который обозначила федерация, не является огромным.



В последние годы было сделано много исключений для определённых клубов, которые после эти взносы так и не внесли и не погасили долги. В этой ситуации у клубов, которые всегда оплачивают взносы, может возникнуть вопрос: почему им, хоть и тяжело, приходится оплачивать, а другим делается исключение? В этом смысле должна быть справедливость.



Возможно, у клуба найдётся спонсор, который поможет оплатить взнос», — сказал генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.



Для участия в чемпионате страны уфимскому клубу необходимо было внести взнос до 25 августа, клуб получил от федерации отсрочку до 31 августа.