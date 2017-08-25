Фарах выиграл последний в карьере стайерский забег на этапе «Бриллиантовой лиги»

Четырёхкратный олимпийский чемпион Мо Фарах из Великобритании выиграл последний в своей карьере стайерский забег. На этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе Фарах победил на дистанции 5000 метров с результатом 13 минут 6,05 секунды.

Второе место занял представитель Эфиопии Муктар Эдрис, отставший от победителя на 0,04 секунды. Замкнул тройку лучших ещё один эфиопец Йомиф Кейелча (+0,13).

Ранее Фарах завоевал золотую медаль чемпионата мира – 2017 в Лондоне в беге на 10 000 метров с лучшим результатом сезона в мире — 26 минут 49,51 секунды.