Завьялова: во время дисквалификации мой кот был неким утешением и компанией

Российская легкоатлетка, призёр Олимпиады-2012 в беге на 800 метров Екатерина Завьялова рассказала о том, как пережила дисквалификацию за допинг. 24 августа истёк срок двухлетнего отстранения Завьяловой, которая ранее выступала под фамилией экс-супруга Степана Поистогова.

«Сейчас я чувствую себя счастливым человеком. Даже и не верится, что всё закончилось, и срок дисквалификации истёк. Время шло очень медленно. Такое ощущение, что прошла целая вечность. Было непросто. Чувствовалось внутреннее опустошение и апатия. С самого начала международные организации рекомендовали дисквалифицировать меня пожизненно. Находиться в полном неведении относительно своего будущего было сложно. Я осталась одна со своей проблемой. Был выбор: ждать или с головой окунуться в новую среду, приспосабливаться и начинать развиваться в другом направлении. Но мне было очень жалко 11 лет, проведённых в спорте, поэтому я решила ждать. Поскольку появилось больше свободного времени, окончила курсы профессионального фотографа, занималась английским языком.

Так получилось, что окончательное решение CAS по моему делу вынесено всего несколько месяцев назад — 7 апреля. Если говорить о том, какие мысли были в моей голове после этой даты, то идеи завершить карьеру у меня уже не возникло. Но до этого меня бросало из крайности в крайность. Я то начинала упорно тренироваться, то у меня наступало чувство отчаяния и сомнения: «А стоит ли оно того, чтобы изматывать себя, когда нет чёткой цели и решения CAS?». Я всё время тренировалась одна. Всё время проводила наедине со своими мыслями. Было одиноко. Мой кот был неким утешением и моей компанией. Решила переехать в другой город. Начать жизнь заново. Как говорится, с чистого листа. В Екатеринбурге меня ничто не держало. Я выбрала Москву, поскольку родители живут недалеко. Теперь буду видеть их чаще. Кроме того, в столице отличная инфраструктура для занятий спортом», — приводит слова Завьяловой «Областная газета».