Завьялова: несмотря на дисквалификацию, надеялась выступить на ОИ-2016

Российская легкоатлетка Екатерина Завьялова, ранее выступавшая под фамилией экс-супруга Степана Поистогова, призналась, что рассчитывала выступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, несмотря на дисквалификацию за допинг. Накануне, 24 августа, истёк срок двухлетнего отстранения Екатерины.

«Моё отстранение произошло в августе 2015 года. На тот момент я не думала, что процесс по мне так затянется. Я была уверена, что при отсутствии прямых и даже косвенных доказательств моей вины хоть в чём-то могу надеяться на оправдание. Я продолжала готовиться к Олимпиаде в Рио. Но, как оказалось, слушания назначили только через год. А решение вынесли ещё спустя восемь месяцев. На рассмотрение ушло столько времени, что, получив двухлетнюю дисквалификацию в апреле, уже в августе я вновь смогла вернуться в спорт», — приводит слова Завьяловой «Областная газета».