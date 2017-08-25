Двукратный призёр ОИ по велотреку Бобридж попался на торговле наркотиками

Австралийский велогонщик Джек Бобридж, являющийся двукратным призёром Олимпийских игр в гонках на треке, подозревается в торговле наркотиками в крупных размерах, сообщает Perth Now. 24 августа Бобридж предстал перед судом города Перт.

Следствие уже провело обыск в доме Бобриджа и в одном из офисных помещений. Спортсмену вменяют шесть пунктов обвинения, в числе которых — продажа значительного количества МДМА (экстази) в пригородах Перта на протяжении последних нескольких месяцев. Бобридж оказался одним из главных фигурантом спецоперации полиции, за ним долгое время велась слежка. В один из вечеров он якобы продал партию из 146 таблеток экстази.



Пока Бобриджа отпустили под залог в $ 10 тысяч и обязательство не покидать Западную Австралию.