Российские ватерполистки выиграли все 5 матчей на групповом этапе Универсиады

Российские ватерполистки выиграли все матчи группового этапа летней Универсиады в Тайбэе. В последнем туре была повержена Япония — 18:14 (5:4, 5:3, 5:2, 3:5). Лучшим бомбардиром матча в составе сборной России стала Ольга Троцкая, сделавшая пента-трик. На счету Эльвины Каримовой четыре гола.



Четвертьфинальные матчи состоятся уже завтра, 26 августа. Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Водное поло. Женщины. Группа A

Россия – Япония – 18:14 (5:4, 5:3, 5:2, 3:5).



Положение команд

1. Россия – 10 очков (5 игр).

2. Венгрия – 6 (5).

3. Япония – 6 (5).

4. Канада – 4 (4).

5. Великобритания – 1 (4).

6. Новая Зеландия – 1 (5).