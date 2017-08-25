Российские рапиристы вышли в финал Универсиады, российские саблистки выбыли

Российские рапиристы пробились в финал командного турнира на летней Универсиаде в Тайбэе. По пути к финалу россияне взяли верх над аргентинцами (45:18), южнокорейцами (42:41) и украинцами (45:42). За золото российская команда будет соперничать с японской.



Саблистки из России медали завоевать не сумели. В стартовом противостоянии они победили соперниц из Индии (45:30), но в четвертьфинале проиграли венгеркам (32:45).



Ранее россиянки стали серебряными призёрами Универсиады в турнире рапиристок. Кроме того, рапиристка Алборова завоевала серебряную медаль в личном турнире, а Абдрахманова — бронзовую.