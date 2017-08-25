У Мстиевой — серебро Универсиады, украинка Деха победила с рекордом турнира

Российская штангистка Диана Мстиева стала серебряным призёром летней Универсиады в Тайбэе в

весовой категории до 90 кг. Суммарный вес, взятый ей в двух упражнениях, составил 242 кг. Чемпионкой стала украинка Ирина Деха, установившая сразу три рекорда Универсиады — по общему взятому весу и по весу в обоих отдельно взятых упражнениях.



Мстиева принесла российской сборной 55-ю медаль на Универсиаде. В активе команды теперь 12

золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Тяжёлая атлетика. Женщины. До 90 кг

1. Ирина Деха (Украина) – 246 кг – рекорд Универсиады (111 – рекорд Универсиады + 135 –

рекорд Универсиады).

2. Диана Мстиева (Россия) – 242 (110+132).

3. Ло Инь Юань (Тайвань) – 235 (105+130)...

6. Анастасия Безлюдная (Россия) – 209 (94+115).