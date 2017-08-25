У Мстиевой — серебро Универсиады, украинка Деха победила с рекордом турнира

Российская штангистка Диана Мстиева стала серебряным призёром летней Универсиады в Тайбэе в
весовой категории до 90 кг. Суммарный вес, взятый ей в двух упражнениях, составил 242 кг. Чемпионкой стала украинка Ирина Деха, установившая сразу три рекорда Универсиады — по общему взятому весу и по весу в обоих отдельно взятых упражнениях.
Мстиева принесла российской сборной 55-ю медаль на Универсиаде. В активе команды теперь 12
золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых наград.
Универсиада завершится 30 августа.
XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Тяжёлая атлетика. Женщины. До 90 кг
1. Ирина Деха (Украина) – 246 кг – рекорд Универсиады (111 – рекорд Универсиады + 135 –
рекорд Универсиады).
2. Диана Мстиева (Россия) – 242 (110+132).
3. Ло Инь Юань (Тайвань) – 235 (105+130)...
6. Анастасия Безлюдная (Россия) – 209 (94+115).