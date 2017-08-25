Российские рапиристы стали серебряными призёрами Универсиады в командном турнире

Российские рапиристы Аскар Хамзин, Григорий Семенюк, Александр Сироткин и Искандер Ахметов завоевали серебро летней Универсиады в Тайбэе в командном турнире. В финале они уступили японцам со счётом 38:45. В противостоянии за бронзовые награды итальянцы уверенно победили украинцев — 45:24.
Это 58-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 13
золотых, 19 серебряных и 26 бронзовых наград.
Универсиада завершится 30 августа.
XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Фехтование. Мужчины. Рапира. Команды
1. Япония.
2. Россия (Аскар Хамзин, Григорий Семенюк, Александр Сироткин, Искандер Ахметов).
3. Италия.