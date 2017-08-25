Тхэквондист Камалов завоевал бронзовую медаль Универсиады в весе до 87 кг

Российский тхэквондист Рафаэль Камалов стал бронзовым призёром Всемирной летней универсиады в Тайбэе в весовой категории до 87 кг. По пути к полуфиналу он победил колумбийца Диего Чаваррию со счётом 22:4, казахстанца Смаила Дуйшебая (3:2) и британца Лутало Масопа (5:4). В полуфинальной схватке Камалов уступил иранцу Саиду Раджаби со счётом 9:10.



Это 59-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 13 золотых, 19 серебряных и 27 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.