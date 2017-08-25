Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин выиграли смешанную эстафету на летнем ЧМ

Взрослая сборная России следом за юниорской командой победила в смешанной эстафете на чемпионате мира в Чайковском по летнему биатлону. Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин создали отрыв от ближайших соперников, словаков, более чем в минуту. Третье место заняла сборная Украины.



Летний биатлон. Чемпионат и первенство мира. Чайковский

Смешанная эстафета 2х7,5 км + 2х6 км

1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Антон Шипулин) – 1:12.17,1 (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов).

2. Словакия – отставание 1.05,0 (0+15).

3. Украина – + 1.24,1 (0+6).