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Савосин и Рухин — 2-й и 3-й на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию

25 августа 2017, пятница. 13:56 Другие

На первом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Брисбене (Австралия), россиянин Роман Савосин занял второе место в соревнованиях одиночников, набрав 196,20 балла. Его соотечественник Егор Рухин стал третьим с результатом 185,12 балла. Победу одержал представляющий США Алексей Красножон (209,37 балла).

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Первый этап. Брисбен, Австралия
Юниоры
1. Алексей Красножон (США) – 209,37.
2. Роман Савосин – 196,20.
3. Егор Рухин (оба – Россия) – 185,12.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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