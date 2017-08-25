Савосин и Рухин — 2-й и 3-й на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию

На первом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Брисбене (Австралия), россиянин Роман Савосин занял второе место в соревнованиях одиночников, набрав 196,20 балла. Его соотечественник Егор Рухин стал третьим с результатом 185,12 балла. Победу одержал представляющий США Алексей Красножон (209,37 балла).



Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Первый этап. Брисбен, Австралия

Юниоры

1. Алексей Красножон (США) – 209,37.

2. Роман Савосин – 196,20.

3. Егор Рухин (оба – Россия) – 185,12.