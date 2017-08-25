Кайшева: особого волнения не было, чувствовала себя прекрасно

Биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление на первом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Чайковском по летнему биатлону.



«Вчера было моё обычное состояние. Особого волнения не было, чувствовала себя прекрасно. Здорово было бежать, когда зрители громко кричали и придавали силы», — сказала Кайшева в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.



Российская сборная опередила ближайших соперников, словаков, на 29,7 секунды. Третье место заняла команда Украины, проигравшая России 1 минуту 24 секунды.