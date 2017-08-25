Слепцова: болельщики буквально несли нас к финишу, спасибо им за поддержку

Биатлонистка Светлана Слепцова дала краткий комментарий после выступления на втором этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Чайковском по летнему биатлону, поблагодарив партнёров и болельщиков.



«В целом гонкой довольна. Большое спасибо нашей команде за эту победу и болельщикам за поддержку на трассе. Они буквально несли нас к финишу», — сказала Слепцова в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.



Российская сборная опередила ближайших соперников, словаков, на 29,7 секунды. Третье место заняла команда Украины, проигравшая России 1 минуту 24 секунды.