Волков: для меня летний ЧМ — хорошая трёхдневная тренировка, но победить приятно

Биатлонист Алексей Волков поделился своим отношением к чемпионату мира в Чайковском по летнему биатлону, где стал победителем в составе смешанной эстафеты.



«Для меня этот чемпионат — хорошая тренировка из трёх дней. Слишком серьёзно к этому турниру не отношусь, но победить сегодня было приятно», — сказал Волков в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.



Российская сборная опередила ближайших соперников, словаков, на 29,7 секунды. Третье место заняла команда Украины, проигравшая России 1 минуту 24 секунды.