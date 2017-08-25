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Шипулин: летом не хватает соревновательных эмоций, так что я рад их получить

25 августа 2017, пятница. 14:35 Другие

Биатлонист Антон Шипулин оценил своё выступление на заключительном этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Чайковском по летнему биатлону.

«Перед «лёжкой» было скучно, надо было подпустить соперников, заставить попереживать зрителей. На самом деле всё было не так легко, как мне хотелось. Рад, что смог победить на нашей земле, и соперники заставили в гонке понапрягаться. Летом не хватает таких соревновательных эмоций, и я рад их получить», — сказал Шипулин в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.

Российская сборная опередила ближайших соперников, словаков, на 29,7 секунды. Третье место заняла команда Украины, проигравшая России 1 минуту 24 секунды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Шипулин
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