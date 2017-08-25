На ЧМ-2017 по лёгкой атлетике были сданы три положительные допинг-пробы

Стало известно о трёх положительных допинг-тестах на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне, который проходил с 4 по 13 августа. Об этом сообщает Inside the Games.



Имена спортсменов и спортсменок, чьи допинг-пробы оказались положительными, не раскрываются. Единственная предоставленная о них информация — никто из них не попал в число медалистов соревнований. Более подробные сведения станут известны лишь после завершения расследований.



Отмечается, что всего во время чемпионата мира было взято 1513 проб.