Российские пловцы завоевали бронзу Универсиады в кролевой эстафете 4х200 м

Российские пловцы Вячеслав Андрусенко, Елисей Степанов, Эрнест Максумов и Михаил Вековищев стали бронзовыми призёрами на летней Универсиаде в Тайбэе в кролевой эстафете 4х200 м, проплыв её за 7.13,47. Победу одержала сборная Японии (7.08,45), второе место заняли американцы.
Это 63-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 14
золотых, 19 серебряных и 30 бронзовых наград.
Универсиада завершится 30 августа.
XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 4х200 м
1. Япония – 7.08,45.
2. США – 7.12,19.
3. Россия (Вячеслав Андрусенко, Елисей Степанов, Эрнест Максумов, Михаил Вековищев) – 7.13,47.