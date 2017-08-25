Российские пловцы завоевали бронзу Универсиады в кролевой эстафете 4х200 м

Российские пловцы Вячеслав Андрусенко, Елисей Степанов, Эрнест Максумов и Михаил Вековищев стали бронзовыми призёрами на летней Универсиаде в Тайбэе в кролевой эстафете 4х200 м, проплыв её за 7.13,47. Победу одержала сборная Японии (7.08,45), второе место заняли американцы.



Это 63-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 14

золотых, 19 серебряных и 30 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 4х200 м

1. Япония – 7.08,45.

2. США – 7.12,19.

3. Россия (Вячеслав Андрусенко, Елисей Степанов, Эрнест Максумов, Михаил Вековищев) – 7.13,47.