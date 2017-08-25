Количество весовых категорий в спортивной борьбе увеличилось с 8 до 10

Объединённый мир борьбы (UWW) подтвердил увеличение количества весовых категорий на чемпионах мира начиная с 2018 года, с 8 до 10, об этом на пресс-конференции сообщил президент UWW Ненад Лалович.

Самые большие изменения коснулись греко-римской борьбы, где изменились практически все категории. Вольная борьба сохранила все свои олимпийские и неолимпийские категории, добавив ещё две — 79 кг и 92 кг. В женской борьбе наименьшая весовая категория возросла с 48 до 50 кг и произошло перераспределение следующих категорий на 1-2 кг, сообщает корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Новые весовые категории

Вольная борьба: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг.

Женщины: 50 кг, 53 кг, 55 кг, 57 кг, 59 кг, 62 кг, 65 кг, 68 кг, 72 кг, 76 кг.

Греко-римская борьба: 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 97 кг, 130 кг.