ВАДА проведёт аудиторскую проверку РУСАДА до 24 сентября

Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по контролю за соответствием на совещании в Монреале решил провести аудиторскую проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по вопросу реализации РУСАДА дорожной карты по восстановлению организации в конце сентября. Итоги проверки будут обсуждены на заседании исполкома организации 24 сентября в Париже, сообщает официальный сайт ВАДА.

С 27 июня ВАДА допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.