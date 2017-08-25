Гимнастка Мельникова одержала победу в личном многоборье на Кубке России

Гимнастка Ангелина Мельникова, представляющая Воронеж, заняла первое место в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике в Екатеринбурге, набрав в сумме четырех упражнений 115,225 балла. Второй (114,000) стала Елена Ерёмина из Санкт-Петербурга, бронзовую медаль завоевала Мария Харенкова (Ростов-на-Дону), набравшая 109,600 балла.

Финалы в отдельных видах многоборья у мужчин и женщин состоятся 26 и 27 августа.

Кубок России по спортивной гимнастике, являющийся отборочным турниром чемпионата мира, проходит в Екатеринбурге в ДИВСе с 23 по 27 августа.