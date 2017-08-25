175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гимнастка Мельникова одержала победу в личном многоборье на Кубке России

25 августа 2017, пятница. 20:24 Другие

Гимнастка Ангелина Мельникова, представляющая Воронеж, заняла первое место в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике в Екатеринбурге, набрав в сумме четырех упражнений 115,225 балла. Второй (114,000) стала Елена Ерёмина из Санкт-Петербурга, бронзовую медаль завоевала Мария Харенкова (Ростов-на-Дону), набравшая 109,600 балла.

Финалы в отдельных видах многоборья у мужчин и женщин состоятся 26 и 27 августа.

Кубок России по спортивной гимнастике, являющийся отборочным турниром чемпионата мира, проходит в Екатеринбурге в ДИВСе с 23 по 27 августа.

Призёры Кубка России по спортивной гимнастике

Призёры Кубка России по спортивной гимнастике

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Фото
Новости. Другие
25 августа 2017, пятница
20:30 Мохорич выиграл 6-й этап «Вуэльты Испании», Закарин — 45-й
20:24 Гимнастка Мельникова одержала победу в личном многоборье на Кубке России
19:15 ВАДА проведёт аудиторскую проверку РУСАДА до 24 сентября
19:02 Количество весовых категорий в спортивной борьбе увеличилось с 8 до 10
18:43 Мадведева, Радионова и Коляда выступят на мемориале Ондрея Непелы
18:11 «Уфа-Алиса» получила 5 млн рублей и сможет заявиться на ЧР по гандболу
16:39 Россия стала лидером по общему количеству медалей Универсиады после шести дней
16:19 Российские пловцы завоевали бронзу Универсиады в кролевой эстафете 4х200 м
15:55 Мужская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Универсиады
15:51 На ЧМ-2017 по лёгкой атлетике были сданы три положительные допинг-пробы
15:38 Пловец Ларин стал бронзовым призёром Универсиады в плавании на 200 м на спине
15:05 Умерла мама Елены Исинбаевой
15:00 Опенышева завоевала бронзовую медаль Универсиады в плавании кролем на 200 м
14:39 Садовников — чемпион Универсиады в плавании баттерфляем на 100 м
14:35 Шипулин: летом не хватает соревновательных эмоций, так что я рад их получить
14:33 Волков: для меня летний ЧМ — хорошая трёхдневная тренировка, но победить приятно
14:22 Слепцова: болельщики буквально несли нас к финишу, спасибо им за поддержку
14:20 Кайшева: особого волнения не было, чувствовала себя прекрасно
13:56 Савосин и Рухин — 2-й и 3-й на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию
13:34 Визер переизбран президентом Международной федерации дзюдо на 4 года
13:20 Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин выиграли смешанную эстафету на летнем ЧМ
13:13 Тхэквондист Камалов завоевал бронзовую медаль Универсиады в весе до 87 кг
13:08 Российские рапиристы стали серебряными призёрами Универсиады в командном турнире
12:39 Брюсов: у Дагестана были серьёзные конкуренты в борьбе за проведение Евро-2018
12:24 Кристина Лысенко взяла бронзу Универсиады в скоростном слаломе по роллер-спорту
12:18 Малиновский: промахи на «стойке»? Надо было добавить интригу этой гонке
12:14 Поршнев: после победы на родной земле испытываю самые замечательные эмоции
12:10 Васнецова: для меня победа — очень важный результат, достигнутый в родных стенах
12:02 Кузнецов и Захаров — чемпионы Универсиады в синхронных прыжках с трамплина
11:10 У Мстиевой — серебро Универсиады, украинка Деха победила с рекордом турнира
10:50 Пловец Гирев победил на юниорском первенстве мира с мировым рекордом
10:45 Российская юниорская сборная по летнему биатлону выиграла смешанную эстафету
09:56 Российские рапиристы вышли в финал Универсиады, российские саблистки выбыли
09:43 Российские ватерполистки выиграли все 5 матчей на групповом этапе Универсиады
08:24 Двукратный призёр ОИ по велотреку Бобридж попался на торговле наркотиками
07:10 В правила греко-римской борьбы возвращена постановка в партер за пассивность
05:35 Завьялова: несмотря на дисквалификацию, надеялась выступить на ОИ-2016
03:58 Завьялова: во время дисквалификации мой кот был неким утешением и компанией
03:42 Чемпионат Европы по борьбе 2018 года пройдёт в Каспийске
03:34 Фарах выиграл последний в карьере стайерский забег на этапе «Бриллиантовой лиги»
00:53 ФГР: «Уфа-Алиса» должна оплатить взнос для участия в чемпионате России
00:45 Замтарадзе подписал контракт с МФК КПРФ
00:37 Три города в Швеции претендуют на перенесённый из Иркутска ЧМ-2019 по бенди
00:09 Ищенко возглавила министерство спорта Калининградской области
24 августа 2017, четверг
22:21 Федерация борьбы Ирана предложила создать женскую борьбу в закрытых костюмах
Все новости RSS
Партнерский контент