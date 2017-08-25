Мохорич выиграл 6-й этап «Вуэльты Испании», Закарин — 45-й

Словенец Матей Мохорич (UAE Emirates) одержал победу на шестом этапе велогонки Гранд-тура – «Вуэльта Испании». 207 км из Лирии в Куэнку Мохорич преодолел за 4 часа 43 минуты 35 секунд.
Лучший из россиян, Ильнур Закарин (Katusha Alpecin), финишировал 45-м, отстав от победителя на 8 минут 38 секунд.
Лидером общего зачёта остался британец Крис Фрум (Sky), Закарин занимает 12-ю позицию.
Велошоссе. Гранд-тур/ «Вуэльта Испании». 6-й этап
1. Матей Мохорич (Словения, UAE Emirates) – 4:43.35.
2. Павел Полянски (Польша, Bora-Hansgrohe) – отставание 0.16.
3. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar) – то же отставание…
45. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 8.38.
Общий зачёт после шести этапов
1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – 27:46.51.
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0.11.
3. Никлас Рош (Ирландия, ВМС) – + 0.13…
12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 1.40.