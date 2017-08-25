Мохорич выиграл 6-й этап «Вуэльты Испании», Закарин — 45-й

Словенец Матей Мохорич (UAE Emirates) одержал победу на шестом этапе велогонки Гранд-тура – «Вуэльта Испании». 207 км из Лирии в Куэнку Мохорич преодолел за 4 часа 43 минуты 35 секунд.

Лучший из россиян, Ильнур Закарин (Katusha Alpecin), финишировал 45-м, отстав от победителя на 8 минут 38 секунд.

Лидером общего зачёта остался британец Крис Фрум (Sky), Закарин занимает 12-ю позицию.

Велошоссе. Гранд-тур/ «Вуэльта Испании». 6-й этап

1. Матей Мохорич (Словения, UAE Emirates) – 4:43.35.

2. Павел Полянски (Польша, Bora-Hansgrohe) – отставание 0.16.

3. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar) – то же отставание…

45. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 8.38.

Общий зачёт после шести этапов

1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – 27:46.51.

2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0.11.

3. Никлас Рош (Ирландия, ВМС) – + 0.13…

12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 1.40.