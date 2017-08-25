Шипулин: уже прошло 30 лет, а ещё так мало сделал

Российский биатлонист Антон Шипулин в эфире «Все на матч» рассказал о недавнем юбилее – спортсмену исполнилось 30 лет.

«Не могу сказать, что изменился после того, как мне исполнилось 30 лет. Ну, может быть, только появилась одна лишняя морщинка или пара седых волос. А так не чувствую себя на такой большой возраст. Если заглядывать в паспорт, то можно иногда удивляться. Всё нормально, идём по жизни дальше со спортом и с хорошим настроением. Ощущаю себя на 25 лет. Это уже не перспективный спортсмен, в этом возрасте надо реализовывать свои сильные черты и стараться выступать по максимуму.

Юбилей отметил хорошо. Съездили с друзьями в детский лагерь, где было 80 детей из детских домов. Отметили, повеселились, подарили кучу подарков, накормили их мороженым, сладкой ватой. В общем, дети довольны, а мы довольны тем, что они довольны.

В дорогах, когда еду в машине, слушаю новости, а в самолёте могу почитать книжку. На сборах есть время над чем-то поразмыслить. Всё в меру. Стараюсь успевать как можно больше, поскольку живём мы один раз, уже прошло 30 лет, а ещё так мало сделал. Поэтому, думаю, энергии хватит на многое, и до конца моей жизни я постараюсь сделать как можно больше хороших, приятных дел в спорте и в своей семье. Я жив, здоров, подготовка к сезону идёт отлично. Всё по плану", — сказал Шипулин.