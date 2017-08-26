Сильченко стал третьим на Freerate Cliff Diving World Cup в Крыму

На юге Крыма близ посёлка Симеиз прошли международные соревнования по прыжкам в воду с экстремальной высоты — Freerate Cliff Diving World Cup. 12 сильнейших спортсменов планеты по клифф-дайвингу прыгали в Чёрное море со специально смонтированной платформы, установленной на скале Дива на высоте 27 метров. Первое место занял Гэри Хант из Великобритании, второе — американец Энди Джонс. Российский спортсмен Артём Сильченко поделил третье место с британцем Блейком Олдриджем. Восьмое место занял россиянин Никита Федотов, девятое — его соотечественник Игорь Семашко.

Спортсменам необходимо было выполнить по три прыжка из разных групп. Все прыжки должны были иметь вращение не менее 180 градусов по горизонтальной оси, вход в воду должен был быть вертикальным, с прямым телом.