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Загорулько: Ласицкене по силам побить рекорд мира Костадиновой

26 августа 2017, суббота. 00:48 Другие

Заслуженный тренер СССР и России Евгений Загорулько, воспитавший трех олимпийских чемпионов по прыжкам в высоту, а в настоящий момент являющийся наставником вице-чемпиона мира Данила Лысенко, рассказал о перспективах своего воспитанника и о феноменальных результатах Марии Ласицкене.

«Мы ехали в Лондон за медалью. Я не конкретизировал, за какой именно, но внутренне был уверен, что Данил будет на подиуме. И он своё дело сделал — можно сказать, совершил подвиг. Ведь у него не было международных стартов в этом сезоне. Теперь никто не даст ему возможности отдохнуть, от него всегда будут ждать высоких результатов. Потому если он хочет отдыхать, то надо заканчивать, а если хочется новых медалей — надо продолжать работать над собой.

Бороться за золото помешала травма — были проблемы с бедром, которые возникли ещё во время квалификации. Но надо понимать, что мы не гонимся за сиюминутным результатом, а потихоньку идём к цели. До Олимпийских игр ещё три года, поэтому сейчас нет смысла тянуть одеяло на себя. Он ещё не полностью созрел, чтобы прыгать на максимальные высоты. Высота 2,20 требует одних усилий, 2,30 — других, 2,40 — третьих. Чем она больше, тем выше нагрузка. Отсюда и надо исходить. Стабильно прыгать 2,40 он пока не готов.

Сейчас у Лысенко появилось сознание, которое даст возможность хорошо подготовиться к Олимпийским играм. Он очень хороший парень, способный, добрый. Но педагоги, которые учили его математике, русскому языку и физкультуре, явно халтурили. Парень вырос, но многому пришлось учиться заново. Поэтому мой совет молодым спортсменам — когда берётесь за что-то, надо делать «от и до», а не бросать на середине пути.

Маша Ласицкене — уникальный человек, её результаты не поддаются анализу. Я не знаю, как можно 17 стартов подряд прыгать за 2 м. Она молодец, что тут скажешь. Я думаю, она должна быть образцово-показательным спортсменом. Все, у кого есть возможность, должны создать ей условия для тренировок. Думаю, что Мария способна выиграть для России сразу несколько Олимпийских игр. Ей по силам побить многолетний рекорд мира, который принадлежит Стефке Костадиновой (2,09 м)», — приводят слова Загорулько «Известия».

Источник: Известия Сообщить об ошибке
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Мария Ласицкене (Кучина)
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