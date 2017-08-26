Куимов и Минаков — призёры юниорского ЧМ по плаванию на 100 м баттерфляем

Россиянин Егор Куимов занял второе место на дистанции 100 метров баттерфляем на юниорском чемпионате мира по плаванию в Индианаполисе. Егор проиграл 0,08 секунды венгру Кристофу Милаку, установившему новый юниорский рекорд мира. Замкнул тройку призёров ещё один представитель России Андрей Минаков.

Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Индианаполис, США

Юниоры. Баттерфляй, 100 м.



1. Кристоф Милак (Венгрия) — 51,08 (юниорский рекорд мира).

2. Егор Куимов (Россия) — 51,15.

3. Андрей Минаков (Россия) — 51,84.