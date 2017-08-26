Губерниев дал концерт в одном из кафе Чайковского

Во время чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском известный телекомментатор Дмитрий Губерниев проводит серию концертов. 25 августа в одном из местных кафе он дал двухчасовой концерт и пообщался с болельщиками по окончании мероприятия. Губерниев исполнил ряд популярных песен, в частности, «Звёздочка моя ясная», передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

Посмотреть видеофрагмент выступления комментатора и шоумена вы можете в Youtube.

Напомним, что ранее Дмитрий принял участие в церемонии открытия соревнований.