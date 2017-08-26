Фигуристка Трусова выиграла этап юниорского Гран-при в Брисбене, Гулякова — 2-я

Россиянка Александра Трусова победила в соревнованиях одиночниц на первом этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Брисбене (Австралия). Второе место заняла её соотечественница Анастасия Гулякова, а замкнула тройку призёров японка Рико Такино.
Напомним, что в соревнованиях одиночников вторым стал россиянин Роман Савосин.
Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Первый этап. Брисбен, Австралия
Девушки. Итоговое положение
1. Александра Трусова (Россия) — 197,69.
2. Анастасия Гулякова (Россия) — 181,43.
3. Рико Такино (Япония) — 174,16.