Резцова выиграла юниорский спринт на ЧМ по летнему биатлону в Чайковском

Россиянка Кристина Резцова победила в спринте среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Второе место заняла белоруска Динара Алимбекова, а замкнула тройку призёров ещё одна россиянка Валерия Васнецова.
Летний биатлон. Чемпионат мира. Чайковский, Россия
Спринт. Юниорки
1. Кристина Резцова (Россия) – 20.48,7 (1).
2. Динара Алимбекова (Беларусь) +32,7 (0).
3. Валерия Васнецова (Россия) — +1.02,1 (3).
4. Наталья Ушкина (Россия) — +1.04,6 (1).
5. Юлия Коншина (Россия) — +1.15,6 (2)...
7. Екатерина Мошкова (Россия) — +1.48,2 (1)...
10. Ксения Жужгова (Россия) — +2.03,5 (1).