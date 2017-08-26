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К. Резцова: мама и сестра учить не пытаются, а просто поддерживают

26 августа 2017, суббота. 10:12 Другие

Россиянка Кристина Резцова, победившая в юниорском спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, поделилась эмоциями от достигнутого успеха.

«Настраивалась на работу в гонке, не думая о результате и ни о чём другом. Довольна тем, что получилось, но пока не думаю о завтрашнем старте. Буду стараться завоевать все три золотые медали. В прошлом году была три раза четвёртая, а сейчас хочу быть три раза первой.

Мама и сестра не разговаривают со мной о результатах и тренировках, но просто поддерживают. Учить не пытаются, так как я с тренером лучше знаю, как мне работать», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

Резцова выиграла юниорский спринт на ЧМ по летнему биатлону в Чайковском
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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